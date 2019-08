Meghan Markle écrirait un livre pour enfants

Meghan Markle, la duchesse de Sussex, écrirait un livre pour enfants. L'histoire qu'elle souhaite partager lui aurait été inspirée par les chiens qu'elle a recueillis. L'ex-actrice se serait mise à l'écriture après avoir été rédactrice en chef invitée pour l'édition de septembre de Vogue UK, selon le Sunday Times.

Meghan Markle défend la cause animale depuis longtemps, et elle s'est exprimée à plusieurs reprises sur l'importance des refuges pour animaux. Elle a notamment écrit un article pour le refuge britannique Mayhew, plus tôt cette année.

«En tant que fière amie d'un chien sauvé, je sais d'expérience la joie que procure l'adoption d'un animal. Le choix d'adopter est une grande décision, qui amène de grandes responsabilités, mais en retour, cela change la vie, sans aucun doute», avait-elle écrit.

Meghan Markle a adopté ses chiens dans des refuges, Guy, un beagle qui a fait le voyage avec elle jusqu'au Royaume-Uni, Bogart, un croisé Labrador, a dû rester à Toronto, ne pouvant voyager. La duchesse et le prince Harry ont également adopté un chiot récemment