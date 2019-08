OSM: puissant «Requiem» pour lancer la 8e Virée classique

L'annonce d'orages n'a pas découragé 25 400 personnes, mercredi, d'assister au «Requiem» de Verdi à l’Esplanade du Parc olympique, grand concert d’ouverture de la 8e édition de la Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal.

«Qui a dit qu'il y aurait de la pluie?» a lancé sous les rires André Robitaille, le porte-parole du festival qui se tient du 7 au 11 août.

«Composé en l'honneur de son ami et poète Alessandro Manzoni, ce “Requiem” est aussi un hommage à un idéal de justice, de fraternité et d'égalité. Des valeurs plus actuelles que jamais. Veuillez accueillir Kent Nagano!» a-t-il ajouté après avoir salué la présence des ministres Mélanie Joly et Caroline Proulx.

Dur de voir en un seul coup d'oeil l'étendue de la scène où le chef d’orchestre est monté, entourée de deux gradins remplis de 400 choristes dirigés par les chefs de chœur Andrew Megill et Jean-Pascal Hamelin. En plus des musiciens de l'Orchestre de Montréal, bien sûr, Kent Nagano était aussi accompagné de quatre solistes: la douce soprano Leslie Ann Bradley, la très expressive mezzo-soprano Raehann Bryce-Davis en remplacement de Ksenia Dudnikova, le très en contrôle ténor Seungju Mario Bahg et le ténébreux ténor Ryan Speedo Green, baryton-basse.

Dès les premières notes jouées, une constatation: l’énergie de Kent Nagano est loin de s'essouffler malgré l’annonce de sa dernière saison à l’OSM. Les spectateurs ont eu droit à un «Requiem» joué dans les règles de l'art, rehaussé par les quatre impressionnants interprètes aux voix qui se répondaient merveilleusement bien à travers les chants des choristes.

Si ça peut sembler une évidence de parler de puissance en qualifiant cette interprétation juste et habitée du «Requiem» de Verdi, c'est pourtant bien ce qui vient à l'esprit! Belle, mélancolique et émotive entrée en matière pour la Virée classique.

Une 8e édition bien remplie

Après ce traditionnel grand concert d’ouverture à l’Esplanade du Parc olympique, la 8e édition de la Virée classique présentera plus de 31 spectacles en salle à partir de 10 $, sans compter les concerts à l’extérieur. À travers la vaste programmation, on retient surtout Légende et poésie avec Marc Hervieux et Kent Nagano le 9 août et le concert de clôture Delirium Vivaldi! le 11 août, qui se tiendront à la Maison symphonique de Montréal. L’événement laissera aussi la place à de nombreuses autres activités comme des cours de yoga avec prestation musicale, des causeries et des ateliers de percussion.