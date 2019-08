VIDÉO | Panique sur Times Square à cause d’une moto bruyante

Une détonation provenant d’une motocyclette a semé la panique au très achalandé Times Square de New York, les touristes présents croyant à un tireur actif.

L’incident est survenu vers 22 h, quand une moto a fait un retour de flamme, un phénomène mécanique connu sous le nom de «backfire» qui produit une déflagration.

De nombreux touristes ont pris panique en entendant ce son et ont tenté de quitter les lieux, rapporte CNN. Il y a eu une certaine bousculade et quelques visiteurs ont subi des égratignures et des ecchymoses.

Rappelons que deux fusillades ont fait 32 morts durant la fin de semaine aux États-Unis, la première dans un Walmart d’El Paso, au Texas, la deuxième en pleine rue à Dayton, en Ohio.

Rapidement, la police new-yorkaise a précisé sur Twitter qu’il n’y avait pas de tireur actif à Times Square.