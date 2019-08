Un affaissement de terrain fissure la fondation de leur maison

Des résidents de Sainte-Anne-de-Beaupré, à l'est de Québec, ont dû quitter leur domicile à la suite d'un affaissement de terrain qui aurait été causé par des travaux exécutés par la Ville.

Des travaux d’aqueduc d’envergure ont commencé sur la côte Gravel, à Sainte-Anne-de-Beaupré, au début de l’été. Alors que les travailleurs étaient sur le chantier, ceux-ci se sont aperçus qu’un affaissement de terrain était en train de se produire.

L’incident a causé des dommages considérables à une résidence, dont la fondation a notamment subi des fissures importantes. Le couple qui y habitait a été évacué et est pour l’instant pris en charge par la Croix-Rouge.

«Ma maison va être perdue et avec ce que j’ai vu, elle va être perte totale c’est certain. Je ne vois pas comment elle pourrait être sauvée», avance Martin Dutil, le propriétaire.

«Je ne me sens plus chez moi et pris à attendre», poursuit-il.

Les travaux sont pour l’instant interrompus dans le secteur et des représentants de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ainsi que des ingénieurs sont sur place pour analyser la situation.

Le propriétaire de la résidence espère maintenant qu’il sera dédommagé. Les assureurs de la Ville et de l’entrepreneur ont d’ailleurs été prévenus de la situation.