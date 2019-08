Une séance photo avec une pieuvre tourne mal

Une photo qui se voulait comique et qui a finalement mal tourné : en fixant une pieuvre sur son visage pour un cliché, Jamie Bisceglia se s’attendait pas à souffrir pendant de longs jours par la suite.

La femme de Tacoma, dans l’État américain de Washington, prenait part à un concours de pêche le 2 août, qui comportait aussi un volet photo. Apercevant un homme qui s’apprêtait à utiliser une petite pieuvre vivante comme appât, la pêcheuse lui emprunte l’animal pour prendre une petite photo qui se voulait rigolote

Elle prend donc l’animal et le laisse se fixer à son visage grâce à ses ventouses. Et c’est à ce moment qu’avec son bec, la pieuvre lui mord le visage.

«C’était une douleur intense quand il a rentré son bec, raconte la pêcheuse, en entrevue avec CNN. Ça s’est mis à saigner et ça a saigné pendant un long moment.»

Selon une porte-parole d’un aquarium local, ce type de pieuvre a un bec capable de briser des carapaces de crabes et des coquilles d’huitres et de moules. Et leur morsure contient un venin qui paralyse sa proie.

Mme Bisceglia a toutefois ignoré la douleur et a continué de pêcher pendant deux jours, avant de se rendre à l’hôpital.

«Je souffre encore. Je prends trois sortes d’antibiotiques. La douleur peut partir et revenir. Mon visage peut encore enfler pendant les prochains mois, disent les médecins.»

Mais la pêcheuse a finalement fait contre mauvaise fortune bon coeur: elle a rapporté la pieuvre chez elle et l’a fait cuire. Et elle était délicieuse, dit-elle!