Danny Trejo joue les héros

Danny Trejo est devenu un héros en sauvant un bébé coincé dans un voiture qui s'était retournée. L’acteur de 75 ans, connu pour ses rôles dans Heat ou encore Machete, était dans une banlieue de Los Angeles lorsqu’il a assisté à la collision de deux voitures à un carrefour.

L’un des véhicules, un SUV, s’est retourné, et Danny Trejo a décidé d’intervenir avec l’aide d’un autre témoin de la scène, sauvant ainsi un enfant et sa grand-mère.

Il semblerait que l’acteur ne soit pas parvenu directement à tirer l’enfant de l’habitacle parce que la ceinture lui résistait. C’est la seconde personne présente, une jeune femme du nom de Monica Johnson qui est parvenue à libérer le bébé, permettant à Danny Trejo de l’extraire du véhicule. Après quoi le comédien a fait son possible pour distraire le garçonnet pendant que les secours travaillaient à sauver sa grand-mère.

«Il était paniqué. Je me suis dit, “OK, nous devons utiliser nos superpouvoirs”, alors il a crié “superpouvoirs”, et on a commencé à crier “superpouvoirs”, s’est souvenu Danny Trejo pour KABC News. La seule chose qui a sauvé ce petit enfant était son siège - grâce à Dieu.»

Trois personnes ont été conduites à l’hôpital sans aucune blessure grave. Si les causes de l’accident restent inconnues, Danny Trejo assure qu’un des conducteurs aurait grillé un feu rouge. Puis l’acteur a conclu sur une note positive: «Tout ce qui m’est arrivé est arrivé parce que j’avais aidé quelqu’un d’autre. Tout.»