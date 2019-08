«Jeune Juliette»: de bonnes intentions

Juliette (Alexane Jamieson, excellente de naturel) est en 2e secondaire et l’année scolaire tire à sa fin. Oui, elle est rondelette, mais elle s’en moque. En fait, elle ne s’en aperçoit tout simplement pas.

Car Juliette a un sacré caractère du haut de ses 12 ans. En acier trempé. Avec sa meilleure amie Léane (Léanne Désilets), elles se félicitent de s’être trouvées, sinon elles seraient seules au milieu de cette foule d’adolescents. À la maison, Juliette est élevée par son père, Bernard (Robin Aubert), sa mère les ayant quittés pour aller vivre à New York. Son frère aîné, Pierre-Luc (Christophe Levac), s’apprête à partir du nid familial pour s’installer en appartement.

Juliette est aussi une grande rêveuse. Trop peut-être. Amoureuse de Liam (Antoine Desrochers), un ami de son frère qui ne lui prête d’ailleurs aucune attention particulière, elle invente une réciprocité de sentiments qu’elle ne partage qu’avec Léane. Et, puisque les vacances d’été vont débuter, elle s’occupe d’Arnaud (Gabriel Beaudet), un autiste, quelques jours par semaine.

Mais la réalité la rattrape. Malgré sa couenne dure, Juliette s’en prend plein la figure lorsqu’elle se fait intimider et insulter par un élève. La réalité la rattrape également lorsque Léane lui avoue son attirance pour elle. Et que Liam s’avère être un sans-cœur.

Loin d’«Une colonie» ou «Genèse», et encore plus loin de «1:54», «Jeune Juliette» choisit le parti pris de la comédie. En optant pour l’optimisme de la légèreté pour aborder des sujets aussi graves que le surpoids et l’apparence physique, la sexualité, l’amour, l’abandon d’un parent, la réalisatrice et scénariste Anne Émond s’assure de générer l’espoir chez le spectateur et elle ratisse suffisamment large pour que tout le monde s’y retrouve, les adolescents comme les adultes.

Mais, de temps en temps, la cinéaste s’égare dans les excès. Le personnage d’Arnaud et celui de Malaïka (Tatiana Zinga Botao) sont des poncifs dont on se passerait facilement et qui n’ajoutent rien à l’histoire. Aussi, si on comprend l’intention générale de certains passages (les rapports de Juliette avec sa mère notamment), ils ne sont pas développés à leur plein potentiel.

Malgré ses défauts, «Jeune Juliette» constitue un bon point de départ pour une conversation parents-enfants, indispensable à quelques semaines de la rentrée des classes.

Note : 3 sur 5