Plusieurs lots de 1 million $ non réclamés à Loto-Québec

Loto-Québec est à la recherche de cinq milliardaires qui s’ignorent et invite les Québécois à vérifier leurs vieux billets de loterie.

Cinq gagnants de 1 million $ n’ont toujours pas réclamé leur lot. Les billets ont été achetés à Gatineau (tirage du 5 juillet 2019), dans la MRC de La Haute-Yamaska (tirage du 1er juin 2019), à Terrebonne (tirage 26 octobre 2018), dans l'agglomération de Longueuil (tirage du 28 septembre 2018) et dans la MRC de Brome-Missisquoi (tirage du 12 septembre 2018).

Par ailleurs, un lot de 500 000$ et deux lots de 250 000$ ou plus n'ont toujours pas trouvé preneur. Les billets gagnants ont été achetés à Québec (tirage du 30 novembre 2018), à Lévis (tirage du 26 octobre 20180 et dans la MRC de Joliette (tirage du 1er décembre 2018).

Les gagnants ont 12 mois suivant le tirage pour réclamer leur lot.