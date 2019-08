Sa fille espère que le camionneur ne sera pas décédé en vain

La fille du camionneur décédé deux semaines après avoir accroché des fils électriques avec sa benne, qui ont carbonisé son camion, déplore le manque de formation sur les risques du métier.

« Il avait eu une formation de deux jours pour le camion à benne qu’il conduisait au moment de l’accident et il n’était pas habitué à conduire ce type de camion », raconte la fille d’André L’Heureux, Roxanne Richard.

Épuisé par les longs trajets d’autoroute jusqu’aux États-Unis, M. L’Heureux avait fait le choix de travailler au Québec pour rester auprès des siens.

Selon les membres de sa famille, celui-ci en était à son deuxième jour de travail pour le Groupe Neault lorsque le tragique événement est survenu.

Le 23 juillet, le camionneur livrait des cailloux en bordure d’une voie ferrée de Trois-Rivières afin de la stabiliser.

Une grande partie du gravier était déversée et la benne était complètement levée lorsqu’elle a touché la ligne électrique. C’est à ce moment que la cabine a pris feu.

Depuis, il reposait à l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, à l’unité des grands brûlés.

Au lendemain du décès de son père, Mme Richard raconte qu’« il a attendu que nous soyons partis pour aller chercher quelque chose à manger, il ne voulait pas nous faire vivre cela. Il était un homme rassembleur, blagueur, musicien et un chanteur de karaoké hors pair ».

Momifié

Deux semaines après l’événement, six opérations plus tard, trois membres amputés et l’arrière de sa tête sévèrement brûlé, le père de famille de trois enfants était complètement momifié.

Il est décédé mardi sous son air favori d’Elvis Presley, Can’t Help Falling In Love.

Avec plus de 30 ans de métier, le père de trois enfants était un réel ambassadeur pour son métier.

« Passionné, ce n’est pas le mot... Il est même arrivé à son mariage en tracteur de van », s’exclame sa fille de 25 ans.

Elle ajoute qu’il était prudent et qu’il détestait les gens qui ne respectaient pas le code de la sécurité routière.

« Il disait, si tu ne sais pas conduire, reste chez vous ou colle-toi, moi c’est ma paye ! » lance-t-elle.

Le camionneur et fondateur de la page Facebook L’heure juste du camionneur, Daniel Beaulieu, se demande de combien de morts le Québec aura-t-il besoin avant de changer les lois.

« Les compagnies au Québec cherchent tellement de chauffeurs... il y a plein de lacunes et un manque de formation sévère. Les gars qui conduisent des dompeurs devraient recevoir une formation sur les fils électriques en cas d’accrochage », s’insurge M. Beaulieu.

Problèmes de benne

L’accident n’est pas non plus sans rappeler les nombreux camions à benne qui ont happé des viaducs, passerelles et autres infrastructures au Québec au cours des dernières années.

C’est pourquoi le gouvernement du Québec a modifié le Code de la sécurité routière pour y inclure l’obligation pour les camions circulant dans la province d’être munis d’un témoin lumineux et d’un avertisseur sonore indiquant que la benne basculante est relevée.

Même si le Code a d’ores et déjà été changé en avril, le règlement n’entrera en vigueur que le 1er septembre 2020, afin de donner le temps à l’industrie de s’y conformer.

L’enquête policière et celle du coroner se poursuivent.