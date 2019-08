Une ado de 15 ans en fugue depuis plus d’une semaine

La police demande l’aide du public pour retrouver une adolescente de 15 ans portée disparue depuis plus d’une semaine, dans l’ouest de l’île de Montréal.

Selon les autorités, Catherine Moskal est en fugue depuis le 1er août. Elle a été vue pour la dernière fois dans l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève.

L’adolescente pourrait se trouver dans le secteur de Montréal-Nord ou à Laval.

Les enquêteurs s’inquiètent pour la sécurité de la jeune femme, puisqu’elle aurait de mauvaises fréquentations.

Catherine Moskal mesure 1,63 mètre (5 pi 4 po) et pèse 45,5 kg (100 lb). Elle a les cheveux mi-longs bruns et les yeux bruns. Elle a un tatouage sur chacun de ses poignets; un symbole chinois sur l’un et une croix orthodoxe sur l’autre.

Toute information pouvant aider les policiers à retrouver Catherine Moskal peut être transmise à Info-Crime, au 514-393-1133 ou directement au 911.