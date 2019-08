Virée classique de l'OSM : répétitions simultanées pour les virtuoses

Les airs et les instruments classiques ont encore égayé la Place des Arts, à Montréal, jeudi, alors que plusieurs salles ont été le théâtre d'une séance de répétitions pour les concerts qui prévus samedi, dans le cadre de la Virée classique de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

En solo, duo, petit groupe ou en formation complète, les musiciens s'appliquaient à revisiter méthodiquement des compositions de Bartok, Ravel et Chopin, entre autres. En une heure, aux côtés du porte-parole de la Virée classique André Robitaille, il a été possible d'entendre une partie du programme riche et diversifié qui attend les mélomanes.

Au même moment, le Canadien Carter Johnson jouait passionnément du piano à l'espace Piano Nobile en vue de son rendez-vous avec Chopin, Poulenc et Ravel, alors que son compatriote Blake Pouliot pinçait les cordes de son violon et répondait au piano avec son instrument de prédilection entre les murs de l'intime salle Claude-Léveillée.

Pendant ce temps, maestro Kent Nagano dirigeait la troupe complète de l'OSM dans la vaste enceinte de la Maison symphonique, donnant à André Robitaille l'impression «d'être sur une patinoire en train de danser avec Fred Astaire» alors qu'il entendait une œuvre de Ravel.

Un buffet

Les spectateurs pourront eux aussi savourer ce mélange de sonorités et de techniques samedi, car les concerts en salle à coût modique (à partir de 10 $ le billet) ont un caractère bref qui plaît beaucoup à André Robitaille.

«Tu peux en voir juste un et voir plein de trucs gratuits qui sont dans la rue, tu peux aller voir des choses au Complexe Desjardins qui sont dans un autre ton, mais de courir d'un concert à l'autre, ça m'allume, ça m'excite intellectuellement», dit-il.

Comme l'éventail de propositions est vaste et accessible, André Robitaille se réjouit qu'il puisse permettre d'ouvrir des horizons. Pour lui, on a «le droit de ne pas aimer, de découvrir, de se questionner».

Mais c'est surtout l'occasion idéale de «goûter» à certaines d'entre elles. «La Virée classique, c'est un peu un buffet. Tu te dis: ¨Qu'est-ce que je vais choisir là-dedans ? Qu'est-ce que je vais goûter?¨ Et c'est beau.»

La 8e Virée classique de l'OSM se poursuit jusqu'à dimanche. Elle prendra fin avec la tenue du concert «Delirium Vivaldi !», bâti grâce à des versions inédites et des choix instrumentaux surprenants de certaines œuvres du grand compositeur Antonio Vivaldi.

Pour l'horaire des concerts et des activités, ainsi que pour procéder à l'achat de billets, on se rend au osm.ca.