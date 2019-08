«Les reines de Hell's Kitchen»: de divertissantes femmes gangsters

Melissa McCarthy, Tiffany Haddish et Elisabeth Moss se transforment en mafieuses dans la sympathique comédie «Les reines de Hell's Kitchen».

Scénarisée et réalisée par Andrea Berloff (l’auteure de «Straight Outta Compton») qui passe pour la première fois derrière la caméra, «Les reines de Hell's Kitchen» n’a pas la prétention d’être du Scorsese. À preuve, il s’agit de l’adaptation d’une série de bandes dessinées de l’éditeur Vertigo.

Ce n’est pas un hasard si l'oeuvre illustrée et le film s’intitulent tout simplement «The Kitchen» (littéralement «La cuisine») en version originale, le sous-entendu sur le rôle traditionnel des femmes (elles ne sont bonnes qu’à rester derrière les fourneaux) et le quartier de New York (Hell’s Kitchen) étant évident. L’action se déroule en 1978, époque où le sexe faible était encore considéré comme tel et où l’unique place d’une femme était avec les enfants.

Kathy Brennan (Melissa McCarthy), Ruby O’Carroll (Tiffany Haddish) et Claire Walsh (Elisabeth Moss) sont toutes trois mariées à des malfrats irlandais de Hell’s Kitchen. Kathy aime son époux Jimmy (Brian d'Arcy James) et s’occupe de leurs deux enfants. Ruby, femme d’un coureur de jupons (James Badge Dale) est toujours considérée comme une paria par sa belle-mère (Margo Martindale) en raison de la couleur de sa peau. Claire est battue par son mari (Jeremy Bobb).

Les trois hommes, qui travaillent pour Little Jackie (Myk Watford), le petit patron de la mafia locale, se retrouvent en prison. Normalement, leurs femmes doivent être prises en charge par Little Jackie, mais celui-ci ne leur donne pas suffisamment d’argent pour survivre. Elles n’ont alors d’autre choix que de suivre les traces de leurs maris et de se lancer dans «les affaires», autrement dit les activités criminelles.

Oui, il faut oublier la logique et la cohérence en constatant la rapidité fulgurante de l’ascension criminelle du trio. Oui, il faut laisser le réalisme au vestiaire, «Les reines de Hell's Kitchen» n’ayant aucunement la prétention d’être crédible.

Par contre, entre les chansons d’époque, la restitution en costumes et en décors de la Grosse Pomme des années 1970, l’humour sanglant (Elisabeth Moss ne laisse pas sa place dans les scènes de démembrement de cadavres... présentées sans une goutte d’hémoglobine!), les répliques savoureuses (une est directement dirigée contre Donald Trump) et les scènes dramatiques destinées à un public adulte, «Les reines de Hell's Kitchen» se révèle être un solide divertissement estival.

Note: 3 sur 5