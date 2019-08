Un ancien olympien accusé de deux tentatives de meurtre

Michael Barisone, ancien champion équestre, a tiré plusieurs coups de feu sur l’une des locataires de son ranch.

«Michael Barisone m’a tiré dessus. Il m’a tiré dessus deux fois», est parvenue à articuler sa victime, Lauren Kanarek, avant de perdre connaissance, rapporte CNN.

La police confirme qu’il s’agit bel et bien de l’ancien athlète olympien Michael Barisone qui a participé aux jeux de Beijing dans la compétition de dressage.

L’homme de 54 ans est propriétaire d’un ranch équestre situé au New Jersey, où Mme Kanarek, elle-même une athlète, s’entraînait et vivait avec son fiancé. Il semble qu’il y aurait eu une dispute entre le propriétaire et les locataires.

Les policiers sont arrivés sur place alors que le fiancé de l’athlète et Michael Barison luttaient au sol pour l’arme.

L’incident a eu lieu seulement quelques jours après que Lauren Kanarek a publié sur Facebook un message inquiétant au sujet de son agresseur. «Un homme de 6 pieds 3 m’intimide... au point où j’en ai peur», avait-elle publié.

M. Barisone est accusé de deux tentatives de meurtre et apparaîtra en cour la semaine prochaine.