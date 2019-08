Une femme en flammes prend la fuite

Une femme transformée en torche humaine a pris la fuite en hurlant vendredi soir sous les yeux de plusieurs témoins horrifiés dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec.

Selon les premières constatations, la victime aurait possiblement été victime d’un geste criminel. En fin de soirée, les policiers recherchaient activement un suspect dans cette affaire, notamment dans le secteur de Limoilou.

L’incident s’est produit sur la rue Arago Ouest, non loin de l’intersection de la rue Montmagny.

D’après l’évaluation des paramédics, la femme a été transportée dans un état jugé critique, brûlée sévèrement sur environ 50 % de la surface de son corps, principalement au dos.

Les ambulanciers ont également transporté les deux enfants de la victime, ainsi que sa mère sous le choc. Aucun d’entre eux ne semble avoir été blessé.

La femme aurait quitté son immeuble à logements en criant, avant que plusieurs locataires voisins ne sortent sur leur balcon respectif. Plusieurs appels ont été faits en même temps au 9-1-1 pour alerter les services d’urgences.

En quelques minutes à peine, Le Journal a pu discuter avec trois témoins de cette scène d’horreur. Les gens rencontrés auraient préféré éviter une telle vision qui marque l’esprit.

« J’ai vu passer une boule de feu. C’est tout ce que j’ai vu et c’est suffisant. Ça criait super fort. C’était traumatisant. C’était choquant de voir ça. C’était quelqu’un en feu. Je me suis sauvée chez ma voisine. J’ai attendu sur la ligne au 9-1-1 et ça paraît encore plus long quand on doit patienter. On était plusieurs en même temps », a expliqué une citoyenne qui réside au rez-de-chaussée.

Vers 22 h, de nombreux ambulanciers, pompiers, patrouilleurs et enquêteurs étaient sur les lieux du drame. Les policiers tentaient alors de recueillir les plus de détails possible.

« J’ai déjà passé au feu avec des blessures et je sais ce qu’elle a dû endurer. C’est pas mal la pire souffrance. Elle avait les cheveux et le torse en flammes », a lancé une autre femme témoin.

« Elle a couru vers l’est en hurlant avant de revenir et après, elle était toute nue. Je pensais avoir tout vu en 17 ans dans le quartier, mais pas ça », a ajouté une troisième femme très secouée.