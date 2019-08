Une jeune maman en phase terminale veut pleinement profiter de la vie

Le jour de ses 28 ans, une jeune maman a eu tout un choc quand elle a reçu un diagnostic de cancer incurable. Aujourd’hui, elle ne demande qu’à profiter du temps qui lui reste avec ses proches.

Cette semaine, les amies d’Alyson Beauchesne-Lévesque lui ont organisé une journée de rêve à l’hôtel avec un traitement VIP.

«J’imagine qu’ils ont voulu me faire plaisir dans un moment difficile pour moi et mon fils» a confié la jeune femme aujourd’hui en phase terminale.

Elle a décidé de ne rien cacher à son fils Charles, qui n’a que six ans. Même si la situation est difficile, les deux tentent de profiter pleinement des jours qui leur restent à passer ensemble.

«Quand il vient à la maison, on fait plein d’activités et on s’assure de profiter pleinement de la vie» a assuré d’Alyson Beauchesne-Lévesque, qui essaie de voir du positif malgré tout.

«C’est presque une chance d’avoir eu le diagnostic de stade 4 immédiatement. Je n’ai pas besoin de m’inquiéter si mon cancer va progresser. Je connais la fatalité et tant et aussi longtemps qu’il y aura un traitement pour le garder stable, je vis sans attendre», a expliqué celle qui préfère ne pas avoir de diagnostic précis afin de profiter au maximum de la vie.