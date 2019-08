Une voiture s’encastre dans un restaurant et s’immobilise à quelques centimètres de deux enfants

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Une tragédie a été évitée de justesse alors qu’une voiture a défoncé la façade d’un restaurant pour terminer sa course à quelques centimètres de quatre membres d’une même famille attablés à l’intérieur, le vendredi 9 août 2019, à La Prairie. L’incident, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, s’est produit vers 13 h au restaurant de déjeuner, brunch et dîner Ben & Florentine, situé à proximité de l’intersection de la route 104 et de l’autoroute 30. Sur la photo, on aperçoit la conductrice de la voiture qui est escortée jusqu'à une auto-patrouille par une policière. MAXIME DELAND/AGENCE QMI