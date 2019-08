Louise Marleau: «J’aimerais jouer une fille laide!»

À titre de présidente du jury des Percéides (Festival international de cinéma et d’art de Percé, en Gaspésie), Louise Marleau la cinéphile se gavera de septième art pendant 10 jours, du 15 au 25 août prochain. Mais Louise Marleau l’actrice, elle, aspire encore à jouer des rôles plus grands que nature, aux antipodes de l’image gracieuse et élégante qu’on lui a toujours accolée.

«J’aime tous les contre-emplois. J’ai tellement joué les belles dames, que j’aime participer à des comédies. Ça me permet d’explorer un autre côté de mon talent! Je surprends souvent, quand je fais quelque chose de drôle et d’en dehors de mes cordes! J’aimerais en faire plus, j’aimerais jouer une fille laide!», lance Louise Marleau, rieuse, en entrevue avec l’Agence QMI.

La comédienne, qui célébrera ses 75 ans à la fin du mois d’août, conserve d’ailleurs un excellent souvenir du tournage des «Invisibles», où on les a vues, France Castel et elle, se tirer (faussement) la pipe au sujet d’un homme, l’hiver dernier, sur les ondes de TVA. Elle estime toutefois ne pas avoir travaillé au grand écran «depuis trop d’années».

«Je dis souvent que les producteurs manquent d’imagination. Une actrice est capable de tout jouer», martèle celle qui dit avoir regardé religieusement, récemment, «Unité 9» et «Ruptures».

«J’envie plusieurs actrices de mon âge qui jouent beaucoup et font un travail formidable, comme Micheline Lanctôt», ajoute-t-elle.

Comme plusieurs, Louise Marleau considère que les mêmes visages d’artistes reviennent souvent, d’une émission, d’une série et d’un long métrage à l’autre.

«Oh, oui, absolument, abonde-t-elle. J’ai moi-même été cette coqueluche. À un moment donné, tout le monde me voulait dans tous les films ! C’est sûr qu’il y a des modes. C’est comme ça. Il y a toujours eu des acteurs et actrices mythiques, qui sont souvent engagés.»

«Je trouve que c’est pire ici qu’en France. En France, on fait encore appel à toutes les générations d’acteurs et de metteurs en scène. On ne parle pas de films de "jeunes" et de films de "vieux". On a beaucoup de respect pour les acteurs et les cinéastes de tous âges. Et aux États-Unis aussi, ils ont un respect pour les "éternels"...»

Pas très mondaine

Grande admiratrice de Xavier Dolan (dont elle applaudit le parcours «extraordinaire») et de Denys Arcand, Louise Marleau dit fréquenter régulièrement les salles de cinéma, pour voir autant des films québécois qu’européens.

Après un séjour de vacances à Baie-Saint-Paul dans les dernières semaines, elle compte bien profiter de son passage aux Percéides pour découvrir de nouveaux talents à la caméra.

Plus de 100 œuvres cinématographiques – incluant 45 longs métrages et une soixantaine de courts métrages – présentés en première mondiale, nord-américaine ou gaspésienne, figurent à la programmation du rassemblement. Y seront en outre projetés quelques titres à succès d’ici sortis dans les dernières années, dont «Mommy», «Les salopes ou le sucre naturel de la peau» et «À tous ceux qui ne me lisent pas».

«Je trouve ça merveilleux de me retrouver dans un milieu de cinéma, avec Sylvain Garel et Will Prosper (qui siégeront aussi sur le jury, NDLR), à Percé, qui est un lieu magique. De voir des films formidables, par des grands cinéastes, dans un environnement comme Percé, avec le chant des cormorans en arrière-plan... Je veux tout aller voir», s’enthousiasme Louise Marleau, qui préfère largement ce cadre intimiste aux mondanités montréalaises qui, souvent, la gênent.

«Je ne suis pas très mondaine, rigole-t-elle. Je déteste les cocktails, où on est debout avec le petit canapé! On peut y faire des rencontres intéressantes, mais ce n’est pas dans ma nature. Mais je vais beaucoup au théâtre.»

Louise Marleau est de la pièce «L’avalée des avalés», de Réjean Ducharme, mise en scène par Lorraine Pintal, qui sera présentée au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) en juin 2020.

Pour tout savoir sur les Percéides, on consulte le site officiel, au perceides.ca.