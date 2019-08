Un adolescent mordu par un ours durant son sommeil

Les gardes forestiers de l’Utah recherchent un ours qui a mordu un adolescent de 13 ans au visage alors qu’il dormait dans un emplacement de camping près de la municipalité de Moab.

L’incident s’est produit au camping Dewey Bridge, près de la rivière Colorado, ont indiqué les responsables de la protection de la nature de cet État.

«Le jeune homme a été blessé à sa joue et son oreille droites et a été transporté à l’hôpital, ont-ils écrit dans un communiqué. Nous utilisons des chiens et des pièges afin de capturer cet ours.»

L’adolescent a dit que l’ours était environ de sa grandeur, rapporte une chaîne affiliée de CNN.

Des traces de l’ours ont été observées dans le sable. Il sera traqué et euthanasié lorsqu’il sera retrouvé.

Dans l’immédiat, le camping a été fermé jusqu’à nouvel ordre.