Andreescu – Williams: deux joueuses aux antipodes en finale

Le scénario pouvait-il être plus beau à Toronto?

En grande finale de la Coupe Rogers, on retrouve la jeune sensation locale de 19 ans, Bianca Andreescu, et l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis féminin, Serena Williams, âgée de 37 ans.

Ce duel est présenté sur les ondes de TVA Sports dès 13 h 30.

L’une est une étoile montante qui ne cesse de surprendre, l’autre terrorise les joueuses adverses depuis déjà plusieurs années.

Pour atteindre la finale de cette Coupe Rogers 2019, Andreescu a fait preuve d’une belle ténacité.

Elle a d’abord battu sa compatriote Eugenie Bouchard en trois manches au premier tour.

La jeune athlète a ensuite enfilé des gains contre Daria Kasatkina, Kiki Bertens et Karolina Pliskova, tous acquis au terme de duels de trois manches âprement disputés.

Andreescu, qui doit composer depuis quelques jours déjà avec une cuisse douloureuse, s’est par la suite distinguée en deux manches lors de la demi-finale contre l’Américaine Sofia Kenin, qui était loin de représenter une proie facile.

Au total, jusqu’ici, l’Ontarienne a passé 10 heures 54 minutes sur les terrains torontois. C’est le plus haut total parmi les joueuses de la compétition.

Peu importe l’issue de son duel contre Williams, Andreescu est assurée, lundi, de grimper au 19e rang du classement féminin, ce qui constituerait un bond de huit rangs. Elle peut toutefois espérer mieux si elle l’emporte.

Williams, impressionnante

Si le parcours de Bianca a été ponctué d’embûches, celui de Serena n’a pas vraiment été plus facile, si ce n’est qu’elle est parvenue à sceller ses matchs plus rapidement.

La légendaire Américaine a d’abord vaincu Elise Mertens en deux manches, avant de jouer le même tour à la coriace Ekaterina Alexandrova, puis à la redoutable Naomi Osaka.

Williams a ensuite dû trimer un peu plus dur en demi-finale contre Marie Bouzkova. Après avoir perdu la première manche, elle s’est ressaisie lors des deux engagements suivants pour finalement l’emporter 1-6, 6-3 et 6-3.

Il s’agira d’un premier affrontement entre Williams et Andreescu.