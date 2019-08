Un chanteur populaire tout à fait méconnaissable en drag queen

Le reconnaissez-vous? Oui oui, il s’agit bel et bien de Jean-François Breau sous ces faux cils et cette perruque blonde!

Avez-vous reconnu qui il personnifie? Un petit indice : GREASE!

Le chanteur d'origine acadienne s’est glissé dans la peau et les pantalons de cuir de Sandy Olson, personnage du classique cinématographique Grease dans le cadre de Fierté Montréal.

Le fiancé de Marie-Ève Janvier a partagé la photo sur son compte Instagram, sous laquelle il remercie la drag queen Maral Deer et l’artiste maquilleur qui lui ont prêté mains fortes.

Samedi soir, dans le cadre de Fierté Montréal, Jean-François Breau a pris part au Drag Challenge, durant lequel il devait effectuer un lip sync et une chorégraphie. Évidemment, de par le costume, vous devez vous douter qu’il a entonné une chanson du mythique film de 1978. Il a interprété You’re the one that I want.



Son opposante durant le concours était nulle autre que Caroline Néron, qui a personnifié Ariana Grande durant la soirée.