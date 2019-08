Jason Momoa absent du tournage d’«Aquaman 2» pour défendre sa terre natale

Jason Momoa a plaisanté en disant qu'il faisait une pause du tournage de la suite d'Aquaman, dans lequel il joue le rôle-titre, afin de rejoindre les manifestations s'opposant à la construction d'un télescope géant sur l'un des sites hawaïens les plus sacrés.

Il a expliqué à ses admirateurs qu'il ne pouvait pas commencer le tournage, car il aurait été «renversé par un bulldozer».

«Désolé Warner Bros, nous ne pouvons pas filmer Aquaman 2, car Jason a été renversé par un bulldozer en tentant d'empêcher la profanation de sa terre natale. Cela n'arrivera pas. Nous n'allons plus vous laisser faire ça. Trop c'est trop, allez ailleurs», a-t-il posté sur Instagram.

Il a ensuite enjoint ses abonnés à soutenir les manifestants.

«Durant ce moment, nous essayons de réunir à la fois kanaka (les natifs des îles Pacifiques) et ceux nés à Hawaï qui veulent protéger non seulement le Mauna, mais aussi notre façon de vivre et les ressources d'Hawaï dans son ensemble. Nous pensons que notre mouvement a réussi à unir tous les aspects de la culture hawaïenne, en dehors nos pratiques aquatiques traditionnelles, le surf, la pêche, etc. C'est là que vous entrez en scène. S'il vous plaît, soyez une inspiration, et parlez de cela au public et au royaume des entreprises, pour promouvoir la conservation de notre terre pour notre génération et les suivantes », a-t-il écrit.