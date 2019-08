Saint-Michel-de-Bellechasse: l’autoroute 20 partiellement rouverte en direction est

Un carambolage impliquant six véhicules, dont un camion semi-remorque de 53 pieds, a fait quelques blessés mineurs en plus d’interrompre complètement la circulation en direction est pendant plus d’une heure, sur l'autoroute 20, à la hauteur de Saint-Michel-de-Bellechasse, ce midi.

Une série de collisions s’est produite vers 12 h 15. Heureusement, personne n’a été blessé sérieusement.

Les accidents se sont produits à l’approche d’une zone de travaux. La Sûreté du Québec tente de comprendre ce qui a causé l’événement, notamment si la vitesse de certains véhicules pourrait avoir joué un rôle.

En direction est, la circulation a été déviée pendant de longues minutes sur la route 132, causant une importante congestion dans le secteur.

Vers 13 h 45, les autorités ont permis la circulation sur une voie, dans cette même direction. Il est à noter que la circulation n’a jamais cessé dans le sens inverse.