Miley Cyrus s’exprime suite à sa rupture d’avec Liam Hemsworth

Miley Cyrus s'est exprimée sur sa rupture d'avec son époux, Liam Hemsworth, survenue après seulement sept mois de mariage.

« Il ne faut pas se battre contre l'évolution, car on ne peut pas gagner. Comme la montagne sur laquelle je me tiens, qui fut un jour sous l'eau, connectée à l'Afrique, le changement est inévitable. Les Dolomites n'ont pas été créées en une nuit, mais en plusieurs millions d'années, ce qui a fait cette beauté », a-t-elle publié ce dimanche sur Instagram et Twitter.

Miley Cyrus est en vacances avec son amie Kaitlynn Carter, qui s'est séparée de Brody Jenner, et les deux amies ont été aperçues s'embrassant sur un bateau.

« Mon père m'a toujours dit ''la nature ne se presse jamais, mais elle est toujours à l'heure''. Cela remplit mon cœur de paix et d'espoir de savoir que c'est vrai. On m'a appris à respecter la planète, son processus, et je veux faire pareil avec moi-même », a-t-elle ajouté.

La nouvelle de la séparation du couple a été confirmée samedi soir.

« Liam et Miley ont accepté de se séparer. Toujours en constante évolution, en tant que partenaires et individus, ils ont décidé que c'est ce qu'il y a de mieux et ont choisi de se concentrer sur eux-mêmes et leurs carrières », peut-on lire dans le communiqué.