Montréal, championne des amendes pour cyclistes

Montréal trône en première place, et de loin, quant au nombre d’amendes données aux cyclistes des villes canadiennes.

Selon le «Toronto Sun» qui a compilé les données, la police de Montréal aurait même donné plus d’amendes que les six plus grandes villes du Canada réunies.

En 2018, 12 285 amendes ont été données à des cyclistes à Montréal, un chiffre proche de 2017 (12 644 constats). Dans le reste du Canada, on parle de 399 contraventions à Calgary, 380 à Vancouver, 292 à Toronto, 180 à Ottawa, 114 à Winnipeg et 113 à Edmonton.

Comparé à la deuxième place, Montréal a donné 30 fois plus de contraventions que Calgary.

Proportionnellement à la population, Montréal donne un avis d’infraction pour 144 habitants, contre un pour 1775 à Vancouver – une ville réputée pour son réseau cyclable – et un pour 10 034 à Toronto.

Déjà en 2017, les amendes à Montréal avaient bondi de 8 % comparativement à 2016, principalement à cause d’une réforme du Code de la sécurité routière, qui interdisait dorénavant les écouteurs. Le SPVM avait aussi serré la vis aux cyclistes récalcitrants à respecter les feux de signalisation ou rouler avec le nombre requis de réflecteurs.

Comparativement, les piétons à Montréal ont été punis presque deux fois plus avec 22 856 amendes à leur endroit en 2018. Les automobilistes, eux, ont reçu un peu moins de 1,59 million d’avis d’infraction, dont 73 % représentaient des infractions de stationnement.

En général, au Canada, les amendes sont principalement données pour des feux de circulation non respectés, l’absence de sonnette – légale au Québec –, de lumières ou de freins ou le non-respect des arrêts à proximité des bus scolaires.