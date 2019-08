Une adolescente portée disparue à Shawinigan

Une adolescente de 16 ans est portée disparue depuis lundi matin à Shawinigan.

Emmy Foster-Villemure a été vu pour la dernière fois dans cette ville de la Mauricie. Ses proches ont confié à la Sûreté du Québec avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La disparue mesure environ 1,68 m (5' 5'') et pèse 77 kg (170 lb). Elle a les cheveux châtains et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, «elle portait un pantalon de marque «Adidas» noir ligné blanc, un haut d’uniforme d’infirmière et un coton ouaté noir en «V» blanc», a précisé la SQ.

Quiconque l'aperçoit est invité à composer le 911 ou à communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.