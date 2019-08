VIDÉO | Un touriste australien arrêté à Bali après avoir donné un coup de pied à un motocycliste

Un touriste australien a été arrêté après avoir donné un coup de pied dans les airs à un motocycliste pour aucune raison apparente alors qu’il se trouvait dans le quartier Kuta de l’île indonésienne de Bali.

La violente agression a été captée en vidéo et est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux. On peut y voir le touriste courir sur Sunset Road – un boulevard achalandé de Kuta – avant de sauter et de donner un coup de pied au conducteur d’une motocyclette de type scooter.

Le touriste australien a poursuivi son trajet avant de sauter sur le capot d’un véhicule arrivant en sens inverse.

Le réseau local 7News a identifié l’homme comme étant Nicholas Carr, 26 ans, un travailleur de la construction originaire du sud de l’Australie.

La police a indiqué que Carr a été traité pour des blessures mineures après avoir été intercepté dans sa dangereuse cavale. En plus des scènes montrées dans la vidéo, le suspect aurait aussi fracassé les vitrines d’un dépanneur et d’un restaurant, en plus d’agresser physiquement un homme dans son sommeil.

Le conducteur de la motocyclette a lui aussi souffert de blessures mineures. Il espère que son agresseur lui offrira minimalement un montant d’argent afin de réparer son véhicule.

Le chef de la police de Kuta a déclaré que l’enquête était toujours en cours.