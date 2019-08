Des chansons de Cardin, Bourgeois, Holubowski et Nevsky transformées en berceuses

Pour accompagner en musique les enfants malades quand est venu le moment de fermer les yeux et dormir, Charlotte Cardin, Ludovick Bourgeois, Matt Holubowski et Alex Nevsky ont chacun accepté de revisiter une de leurs chansons et d'en faire une berceuse.

À l'initiative de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, les trois anciens candidats et le coach de «La Voix» ont respectivement revisité «Faufile», «Seul au combat», «Inhale/Exhale» et «Les coloriés» afin de collaborer au projet «Les berceuses».

Il est déjà possible d'écouter la version légère de «Faufile», agrémentée d'une harpe, par Charlotte Cardin. Dans un clip mis en ligne mardi, on voit l'auteure-compositrice-interprète livrer sa pièce à Rachel, une fillette née avec une malformation cardiaque congénitale, dans son lit d'hôpital.

Les trois prochains mardis, une nouvelle chanson sera offerte en ligne sur la chaîne YouTube de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Au total, 450 millions $ ont été amassés par l'organisme depuis sa mise sur pied en 1973.