Un 5e incendie dans un dépotoir illégal

Les pompiers d’Henryville, en Montérégie, ont dû intervenir une cinquième fois dans un dépotoir illégal en bordure de la route 133, dans un quartier résidentiel.

En juillet dernier, des citoyens inquiets avaient contacté TVA Nouvelles à la suite d’un incendie sur ce terrain.

«On a une vingtaine de pompiers des municipalités voisines qui sont venus nous prêter main-forte à cause de la chaleur et du transport d’eau qu’on doit faire, a dit Denis Villeneuve, chef aux opérations du service des incendies d’Henryville. C’est toujours le même endroit où le feu reprend. La chaleur est autogénérée par la décomposition des matériaux et le feu reprend par lui-même à chaque fois.»

Chaque fois, les pompiers doivent travailler de longues heures afin d’éteindre complètement le feu. Le 28 juillet dernier, l’opération avait duré 14 heures.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) est catégorique: les activités de cette compagnie vont à l’encontre de la loi.

«L’entreprise ITA-CAN Démolition inc. entrepose des matières résiduelles et fait des activités de tri de façon illégale, puisqu’elle n’a pas d’autorisation du MELCC», affirme le ministère, qui ajoute avoir une enquête concernant cette situation.