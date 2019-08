Démolition imminente des maisons inondées à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Trois mois et demi après les inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac plusieurs doivent se rendre à l'évidence que la démolition de leur maison est devenue inévitable.

À compter de lundi, près d'une soixantaine de maisons modulaires ou maisons mobiles devenues inhabitables parce qu'elles ont baigné trop longtemps dans l'eau.

Diane Bourbonnière doit récupérer ses effets personnels et ses biens qui n'ont pas été endommagés puisque la démolition aura lieu bientôt.

«J'ai hâte que tout ça soit fini et qu'on n'en parle plus, que ce soit en arrière de nous autres. J'ai hâte de passer juste à après», explique-t-elle.

La moitié des propriétaires ont fait appel à l'entrepreneur Jean Doré. Il va transporter chacune des maisons mobiles ici même, sur un site qu'il va aménager pour les démolir, pour ne pas endommager les infrastructures sur place.

«C'est que les services municipaux ou les services d'aqueduc et sanitaires du propriétaire sont réellement peu profonds et en même temps, c'est pour éviter de briser le terrain existant», de dire l’entrepreneur.

Jean Doré offrira la possibilité à ceux qui le veulent d'assister à la démolition de leur maison.

«Il y a bien des gens qui veulent être là quand on va exécuter les travaux. Il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir d'être présents parce qu'il y a trop d'émotion encore dans l'air, alors ils nous laissent... Moi, je leur laisse le droit de choisir ce qu'ils veulent parce que c'est quand même leur résidence», ajoute M. Doré.

Pour les plus chanceux qui ont pu sauver leur maison, ils sont bien conscients qu'ici, le quartier ne sera plus jamais le même.

«Ça me fait beaucoup de peine parce que je trouve qu'on va avoir l'air d'une petite ville fantôme un peu, t'sais. Parce que juste un petit peu plus loin ici, sur la rue, il n'y aura plus de maisons», conclut Jocelyne Martin.