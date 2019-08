Disparition d’un adolescent à Sherbrooke

Un adolescent de 17 ans est recherché par la police de Sherbrooke, après avoir quitté sa maison sans donner de nouvelles, dimanche.

Selon la police, Shawn Laverdière Labonté a été vu pour la dernière fois au coin de la rue Jacques Cartier et King Ouest vers 23h.

Sa famille est inquiète, car c’est la première fois qu’il quitte le domicile sans donner de nouvelles.

Lors de sa disparition, il portait une camisole rayée blanc-rouge-bleu et un short bleu marine, avec des espadrilles noir, blanc et orange et une calotte rouge avec inscription «Las Vegas».

Il est aussi équipé d’un sac à dos jaune-noir et porte plusieurs bracelets en tissus à ses poignets.

L’adolescent mesure 176 cm (5 pi 9 po) pour 73 kg (160 lb), est blond aux yeux bleus et parle français.

Pour transmettre de l’information aux policiers de façon anonyme, le public est invité à contacter Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en ligne à www.echecaucrime.com. Cet organisme est composé de bénévoles, non policiers, qui se chargent de transmettre l’information aux policiers sans en identifier l’origine.