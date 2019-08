Elle fonce dans un poteau parce qu’elle textait au volant

Une conductrice qui envoyait des messages texte au volant est entrée de plein fouet en collision avec un poteau.

Les policiers de Berlin au Massachusetts ont partagé la vidéo de l’accident pour sensibiliser les automobilistes.

Sur les images, on peut voir le véhicule qui roule sur la voie, mais qui rate le virage et termine sa course dans le poteau.

Sous la force de l’impact, la voiture s’est retrouvée sur le toit tandis que le poteau s’est cassé et est tombé sur le véhicule.

La conductrice n’a pas été sérieusement blessée. Elle a reçu une contravention pour avoir texté au volant.

Les policiers ont expliqué que moins de 24 heures après avoir partagé la vidéo de cet accident, un autre conducteur distrait a foncé dans le même poteau.