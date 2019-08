Groupe Ficodis pénètre le marché américain avec une acquisition

Le Groupe Ficodis a mis la main sur l’entreprise new-yorkaise Blue Point Tool and Supply, ce qui lui permet de pénétrer pour la première fois le marché américain.

«Nous sommes ravis d’accueillir Blue Point Tool and Supply dans le Groupe Ficodis, a indiqué par voie de communiqué Christophe Bévillard, président du Groupe Ficodis. Blue Point Tool and Supply a une réputation bien établie, une équipe de ventes qualifiée, des produits de qualité à prix compétitifs en plus d’un service à la clientèle hors pair.»

Le groupe montréalais, spécialisé dans la distribution de fournitures pour l’industrie manufacturière et les PME, acquiert ainsi sa 15e entreprise depuis sa fondation en 2010.

Blue Point Tool and Supply est le premier fournisseur d’outils de coupe, d’abrasifs, de graisses lubrifiantes et d’ateliers mécaniques pour l’industrie de la métallurgie du nord-est des États-Unis.

«Toute l’équipe de Blue Point est enthousiaste à l’idée de joindre le Groupe Ficodis, d’autant plus que nous partageons les mêmes valeurs d’entreprise», a déclaré Mark Rollino, qui deviendra président de l’entreprise américaine fondée en 1979 sous la tutelle du Groupe Ficodis.

Le fondateur de Blue Point, Dave Monheit, gèrera la transition au cours des prochains mois.

Le montant de la transaction n’a pas été précisé.