La Vie en Rose ouvrira une première boutique en Chine

Une boutique de la chaîne québécoise la Vie en Rose verra le jour à la fin du mois d’août dans le centre commercial PO park situé à Guangzhou, une ville portuaire du sud de la Chine.

La Vie en Rose a annoncé l’ouverture de ce premier point de vente physique chinois dans un communiqué émis mercredi matin.

La date prévue de l’ouverture est le 30 août 2019, une ouverture qui se fera en même temps que l'arrivée des produits la Vie en Rose sur la plateforme chinoise de vente en ligne Tmall.

« C'est un défi que nous étions prêts à relever que d'installer notre premier pied à terre en territoire chinois. Les 2 premières années de notre présence sur le territoire, on les voit comme une réelle période d'apprentissage. C'est très important de bien comprendre comment le marché fonctionne pour pouvoir monter les assises de notre expansion », mentionne François Roberge, président et directeur général de la Vie en Rose.

Le détaillant de lingerie et de maillots de bain compte ouvrir plusieurs boutiques physiques dans cette ville de 13 millions d’habitants, et prendre de l'expansion en Chine à partir de cet endroit.

Ambitieux projets d’expansion

« Nous avons l'ambitieux objectif de doubler la taille et la rentabilité de l'entreprise d'ici 2022 et l'expansion à l'extérieur du Canada jouera assurément un grand rôle dans ce projet», explique Aurélie Daoust-Lalande, vice-présidente, stratégies et développement à la Vie en Rose.

L'entreprise, dont le siège social et le centre de distribution sont toujours basés à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, avait débuté sa croissance à l'international en 2004.

Aujourd’hui, la bannière possède 95 boutiques situées à l'extérieur du Canada, dans 15 pays différents.

«Jusqu’à maintenant, les magasins internationaux à l'extérieur du Canada de la Vie en Rose étaient exploités par le biais d'un modèle de franchises», a précisé l’entreprise dans son communiqué.