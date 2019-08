Le premier ministre Trudeau a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêt

Le premier ministre Justin Trudeau a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts dans l’affaire SNC-Lavalin, a conclu le commissaire aux conflits d'intérêts et à l’éthique, Mario Dion.

M. Dion a rendu public son rapport très attendu mercredi matin.

«Le premier ministre, directement et par l'entremise de ses hauts fonctionnaires, a employé divers moyens pour exercer une influence sur Mme Wilson-Raybould. La position d'autorité dont bénéficient le premier ministre et son Cabinet ont servi à contourner, à miner et finalement à tenter de discréditer la décision de la directrice des poursuites pénales ainsi que l'autorité de MmeWilson-Raybould en tant que première conseillère juridique de la Couronne», soutient M. Dion.

L’affaire SNC-Lavalin a éclaté le 7 février, après un reportage du quotidien «The Globe and Mail», qui alléguait que le premier ministre et son entourage auraient fait de l’ingérence politique auprès de l’ex-ministre démissionnaire Jody Wilson-Raybould pour la convaincre d’aider la firme d’ingénierie à éviter un procès criminel.

Justin Trudeau a toujours nié avoir mal agi, soulignant que ses interactions ainsi que ceux de son entourage n’avaient rien d’anormal.

Dans son rapport, M. Dion qualifie de «troublantes» les manoeuvres employées pour le premier ministre et son entourage dans le but d’influencer Mme Wilson-Raybould.

Les oppositions réagissent

Les partis d'opposition n'ont pas mis de temps à attaquer le premier ministre. Le chef conservateur Andrew Scheer a accusé Justin Trudeau d'avoir «utilisé son pouvoir pour récompenser ses amis et punir ses critiques». «Il est le seul premier ministre de l’histoire reconnu coupable d’infraction aux lois sur l’éthique, pas une, mais deux fois», a-t-il écrit sur Twitter.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a lui aussi taxé le premier ministre d'être à la solde des «riches et puissants» plutôt qu'au service des Canadiens.

Celle qui était au coeur du dossier, l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould, s'est abstenue de commenter le rapport avant de l'avoir consulté dans son intégralité.

Conflit d’intérêt

-L'article 9 de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une tierce partie dans le but de favoriser son intérêt personnel, soit en agissant hors du champ d'application de son pouvoir législatif, ou contrairement à une règle, à une convention ou à un processus établi.

-Pour qu'il y ait contravention à l'article 9, il n'est pas nécessaire que l'influence alléguée ait eu l'effet souhaité.

Source: Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique