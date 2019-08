Les Galas ComediHa! affichent complet

Le ComediHa! Fest-Québec célèbre ses 20 ans et paraît plus fringant que jamais. À preuve, en cette deuxième semaine de festivités, l’organisation annonce que ses Galas animés par les Denis Drolet, Pierre Hébert et Fabien Cloutier, de même que la soirée «Bonne fête ComediHa!», menée par Normand Brathwaite, affichent désormais complet.

Les Galas de P-A Méthot, Phil Roy et Kev Adams ont également été présentés à guichet fermé la semaine dernière, tout comme plusieurs autres spectacles aux Villages Vidéotron et Pigeonnier («60 minutes de stand up», «Piment fort», «Roast Battle», «Show Mystère», «Mike Ward sous écoute» et plusieurs autres).

Des foules massives ont également répondu présentes à l’appel des Denis Drolet, de Guylaine Tanguay et de la Compagnie Créole pour leurs rendez-vous extérieurs dans le cadre des «Soirées 20 ans».

Ces dernières se poursuivent dans les prochains jours, avec, à l’horaire, les productions «Les Années Woodstock», «Le grand feu de camp festif de 2 Frères», «Le Karaoké Extravaganza de P-A Méthot» et «Quand on aime, on a toujours 20 ans», un grand tour de chant mettant en vedette Gregory Charles.

Éric Antoine, Kev Adams, Thomas Wiesel, Laura Laune et Fabien Olicard font partie des têtes d’affiche encore à découvrir d’ici la fin du ComediHa! Fest.

Figurent aussi au programme l’enregistrement des balados «Wagner», «Le carré de sable», «National Nation» et «Pars-moé pas», les joutes d’improvisation au Théâtre de LNI, le «Punch Club» sous le Petit Chapiteau et les ComediHa! Club Best Of, au Théâtre Petit Champlain.