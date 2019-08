Mike Tyson fume pour 40 000 $ de cannabis par mois

Depuis qu’il a pris sa retraite, l’ancien boxer Mike Tyson fait plus souvent parler de lui pour ses excès que pour son glorieux passé dans les rings.

Celui qui a déjà dépensé plus de 400 000 $ pour l’une de ses fêtes d’anniversaire a révélé que lui et ses amis fumaient pour environ 40 000 $ de marijuana chaque mois. Tyson a fait cette confidence mardi, dans son balado intitulé «Hotboxin with Mike Tyson».

Il faut cependant préciser que l’ancien champion du monde des poids lourds possède un ranch dans le désert des Mojaves, dans le sud de la Californie, où il fait pousser du cannabis légalement. Il est d’ailleurs possible d’acheter les produits de Tyson dans des dispensaires de la Californie et de Las Vegas.

L’homme de 53 ans a d’ailleurs de grands projets pour son ranch, lui qui veut créer un complexe de villégiature s’articulant autour de la marijuana.

Pour le moment, Tyson a indiqué que sa production lui permettait de vendre pour à peu près 500 000 $ de cannabis tous les mois. Cependant, il se trouve actuellement à fumer 8 % de ses revenus par mois.