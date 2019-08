Miriam Baghdassarian reprend «Somebody to Love»

Pour «American Story 2: les années Woodstock» actuellement présenté à la salle J.-Antonio-Thompson, à Trois-Rivières, Miriam Baghdassarian plonge dans l'univers musical des années 1960.

Dans un menu diversifié, aux côtés de ses covedettes Rick Hughes et Pascal Dufour, elle reprend «Somebody to Love», chanson rock popularisée par le groupe Jefferson Airplane. Imagée par un clip, la prestation sur scène de la finaliste de l'équipe de Lara Fabian l'an dernier à «La Voix» est maintenant disponible pour écoute.

Cette nouvelle version permet d'être témoin de l'énergie et de la puissance vocale de la jeune femme qui enchaîne les représentations d'un concert qui offre aussi des clins d'oeil aux grands rassemblements qui ont eu lieu à Woodstock en 1994 et 1999.

La direction artistique et la mise en scène du spectacle sont celles de Mike Gauthier. Le responsable de la direction musicale est Yves Frulla.

«American Story 2: les années Woodstock» est offert jusqu'au 31 août à Trois-Rivières. Pour toutes les dates et l'achat de billet, on se rend à l'adresse lesanneeswoodstock.com.

L'album disponible sur les différentes plateformes de téléchargement et d'écoute en continu comprend des airs bien connus comme «Mr. Tambourine Man», «In the Summertime» et «Leaving on a Jet Plane».