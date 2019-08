2Frères en feu au ComediHa!

Deux frères en feu et leurs deux invités spéciaux ont embrasé le Village d’Youville, jeudi soir, au cours d’un drôle de feu de camp qui a soulevé la foule au ComediHa! Québec-Fest.

Après les guitares stridentes de la veille avec «Les années Woodstock», la place d’Youville a repris son souffle sous les accords électro-acoustiques des sympathiques 2Frères et de leurs attachants invités, Jonathan Painchaud et Paul Piché.

Le site en plein air qui relie le Palais Montcalm et le Capitole de Québec avait revêtu une chemise à carreaux pour cet événement spécial venu souligner les 20 ans du ComediHa!. À la faveur de chaudes retrouvailles, le rendez-vous a vite évolué en un beau gros party de famille !

Les frangins Érik et Sonny Caouette sont débarqués en grande forme pour revisiter avec un bonheur évident leurs albums à succès «Nous autres» et «Sur la route».

Le duo originaire de Chapais, qui roule sa bosse depuis dix ans, a mis à profit son répertoire imprégné de sentiments familiaux pour créer un savoureux «party» en plein air dans une ambiance de feu de camp, enrichi du jeu des guitares et des harmonies vocales.

Léo et les autres

C’est avec la pièce «Léo Gagné » que le duo a lancé la fête, soulevant aussitôt l’enthousiasme de la foule, qui s'est ensuite délectée de la chanson «33 tours», en formant un chœur avec le duo soutenu par six musiciens.

Les protégés de Mario Pelchat ont enchaîné avec «À la vie, à la mort», puis avec «Le démon du midi», avant d’accueillir leur premier invité, Jonathan Painchaud, visiblement heureux de retrouver la ville qu’il a habitée à l’époque du groupe Okoumé. Ce dernier a offert deux titres appréciés du public: «Instagram Queen» et, surtout, «Dis-moi pas ça», qui a fait jaillir des flammes en fond de scène.

Les BB

Deuxième surprise: un hommage au groupe Les BB avec leurs succès «Donne-moi ma chance» et «Fais attention» a fait le délice du public, qui a chanté avec coeur.

Par la suite, le vétéran Paul Piché a alimenté le feu de camp sur les airs festifs de «Y'a pas grand-chose dans l'ciel à soir» et de son indémodable «Château de sable».

Les frangins, qui ont promis un troisième album «quelque part en 2020», ont continué à faire le bonheur de leurs fans de tous les âges, entre autres avec les pièces «Maudite promesse» et «La route».

Deux derniers rendez-vous au Village d’Youville seront proposés à l’occasion du 20e anniversaire du ComediHa. Vendredi soir, l'humoriste P.-A. Méthot animera avec son «band» le Karaoké Extravagance. Puis, samedi soir, Grégory Charles proclamera «Quand on aime, on a toujours 20 ans» en enfilant une série de succès des deux dernières décennies. Rappelons que l’accès à ces spectacles en plein air est gratuit et ne nécessite ni billet ni laissez-passer.