Deux suspects recherchés pour vols et fraudes à Sherbrooke

Le Service de police de la ville de Sherbrooke demande l’aide la population afin de retrouver deux hommes suspectés de vols de cartes de guichet et fraudes, à Sherbrooke et Laval.

Selon la police, les faits se sont produits le 6 août dernier entre 17 h et 18 h, lorsque le plaignant s’est fait livrer un repas à domicile: «Au moment de la livraison, un des suspects, se faisant passer pour un livreur, remets la commande puis demande la carte de guichet. Il l’insère dans un terminal pour effectuer le paiement et remets une fausse carte de débit de la même institution au client. Les suspects quittent avec les cartes de guichet qu’ils utilisent rapidement pour commettre des fraudes à Sherbrooke et Laval», a expliqué la police dans un communiqué.

Le premier suspect est un homme âgé de plus ou moins 35 ans avec les cheveux foncés, une barbe et «parle français avec un accent autre que québécois». Au moment des évènements, il portait une casquette des Blue Jays, un tee-shirt rouge avec un logo de serpent, un bermuda foncé et des sandales.

Le second suspect aurait le même âge et portait une casquette Nike noire avec le logo en blanc, un tee-shirt camouflage gris et noir avec logo Guess. Il avait également un bandage bleu au bicep gauche, un bermuda jeans et des sandales.

La voiture utilisée par les suspects serait un Chrysler récent, modèle 300, quatre portes et de couleur noire.

Toute personne ayant des informations peut communiquer avec la police au (819) 821-5544 ou 821-5555.