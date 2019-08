La police souhaite identifier un homme au comportement suspect

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide du public afin d’identifier un homme qui aurait eu un comportement suspect à l’égard d’une fillette de 10 ans la semaine dernière.

Vendredi dernier, vers 13 h 15, la jeune fille marchait seule sur la rue de la Jouvence, près de la rue Jordon, dans le secteur de Val-Bélair. Un homme l’aurait alors abordée pour lui demander si elle voulait venir voir un chien à l’intérieur de sa camionnette.

La jeune fille a rapidement quitté les lieux.

Les policiers ont diffusé l’image du véhicule dans lequel l’homme a été aperçu le 9 août. Il s’agit d’un Ford Transit de couleur blanche avec une barre horizontale noire dans le bas de la caisse.

L’homme à identifier serait âgé entre 25 et 30 ans. Il mesurerait environ cinq pieds et neuf pouces, avec un poids proportionnel à sa taille. Il aurait les cheveux noirs courts et des dents manquantes. Au moment de l’incident, il portait un t-shirt bleu et un pantalon court foncé.

Si vous avez des informations à transmettre, contactez le 9-1-1. Pour une information qui sera traitée de façon confidentielle, veuillez composer le 418-641-AGIR (2447). Pour les gens à l’extérieur de la Ville de Québec, vous pouvez composer le 1-888-641-AGIR.