SNC-Lavalin : Trudeau garde le cap, une réunion d'urgence convoquée

Deux députés conservateurs ont demandé la tenue d’une réunion d’urgence d’un comité de la Chambre des communes afin d’entendre le commissaire à l’éthique, Mario Dion, après la publication de son rapport incendiaire à l’endroit du premier ministre Justin Trudeau sur son rôle dans le scandale SNC-Lavalin.

Une lettre rédigée par les députés Jacques Gourde et Pierre Kent au président du comité permanent de l’éthique, Bob Zimmer, demande qu’une réunion d’urgence se tienne à Ottawa dans les cinq prochains jours.

«C’est extrêmement préoccupant. Ces conclusions indiquent que Justin Trudeau a utilisé le pouvoir de son poste pour récompenser ses amis et punir ses critiques», écrivent les députés dans leur lettre.

Les membres du comité devront se prononcer sur la motion conservatrice et, si elle est acceptée, le commissaire fédéral à l’éthique Mario Dion devra comparaître et répondre aux questions des parlementaires.

Les conservateurs souhaitent notamment éclaircir certaines zones d’ombre du «Rapport Trudeau II», dans lequel le commissaire à l’éthique blâme Justin Trudeau d’avoir violé la Loi sur les conflits d'intérêts dans l’affaire SNC-Lavalin.

M. Dion déplore également dans son rapport qu’il a dû attendre une centaine de journées avant d’obtenir des réponses à ses questions, des délais qui ont nécessairement allongé l'enquête. D’ailleurs, neuf témoins qui détenaient de l’information pertinente n’ont pas été en mesure de livrer leur version des faits au commissaire fédéral à l’éthique parce qu’ils n’y ont pas été légalement autorisés par le cabinet du premier ministre.

Pour Justin Trudeau, il s’agissait d’un deuxième blâme d’un commissaire à l’éthique au cours du même mandat. Il y a deux ans, la commissaire de l’époque Mary Dawson avait écrit dans son rapport que le premier ministre avait violé la Loi en se rendant sur l’île privée de l’Aga Khan pour des vacances familiales. À la demande des conservateurs, Mme Dawson avait comparu devant le comité permanent de l’éthique.

Trudeau refuse toujours de s’excuser

Au lendemain de la parution du rapport de Mario Dion, le premier ministre Justin Trudeau refuse toujours de présenter ses excuses aux Canadiens pour ses gestes dont il a pris «la pleine responsabilité» la veille.

De passage au Nouveau-Brunswick jeudi, Justin Trudeau a continué de plaider qu’il a agi dans l’intérêt public afin de sauver les emplois mis à risque chez SNC-Lavalin par la décision de ne pas octroyer à la firme d’ingénierie la possibilité de négocier un accord de réparation.

S’appuyant sur la publication simultanée mercredi du rapport de l’ex-ministre libérale Anne McLellan sur la séparation des rôles de ministre de la Justice et de procureur général du Canada, M. Trudeau affirme que son gouvernement souhaite mettre en place les recommandations proposées afin que plus aucun gouvernement ne soit mis dans le même genre de situation à l’avenir.

«On va avoir plus de clarté et on va pouvoir continuer de défendre les emplois tout en défendant l’intégrité de nos institutions», a-t-il répété jeudi devant les médias qui le talonnaient sur la question.