Ultimes représentations à Montréal pour «J’aime Hydro»

Le parcours de l’acclamée pièce «J’aime Hydro» en sol québécois s’achèvera sous peu, avec une ultime série de trois représentations au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, du 10 au 12 janvier 2020.

Il s’agira alors du dernier tour de piste de «J’aime Hydro» à Montréal, présenté par le Théâtre Duceppe. Après quoi, l’auteure et comédienne Christine Beaulieu et son équipe s’envoleront vers la France pour conquérir le public européen avec cette production de théâtre documentaire, une enquête citoyenne qui vulgarise le rapport entre Hydro-Québec et les Québécois.

«J’aime Hydro» vit sur les scènes de la Belle Province depuis 2016 et met aussi en vedette, en plus de Christine Beaulieu, le comédien Mathieu Gosselin, qui incarne plusieurs personnes-clés de cette réflexion vivante.

Les billets pour les représentations de «J’aime Hydro» chez Duceppe sont en vente maintenant, au duceppe.com.