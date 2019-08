Un jeune couple du Saguenay devient millionnaire

Gagner un million de dollars, ça ne change pas le monde sauf que... ça permet de réaliser bien des rêves.

Et c'est ce que compte faire un jeune couple de Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay.

Les nouveaux millionnaires ont l'intention d'unir leur destinée pour célébrer le début de leur nouvelle vie sans tracas financier.

À un cheveu

Le pire, c'est que Paméla Fradette et Michael Lapointe ont bien failli ne jamais devenir millionnaires.

«On avait un billet qui dormait sur le bord de la fenêtre depuis un petit bout, explique Mme Fradette. «Je faisais mon ménage avec de l'eau dans l'évier et il est tombé dedans avant même que je sache qu'il était gagnant. Heureusement que je l'ai pris et secoué pour le faire sécher.»

Elle a vérifié son billet lorsqu'elle a su, en début de semaine, que Loto-Québec recherchait des gagnants au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Je me suis rendu compte que j'avais tous les chiffres de l'Extra, précise Mme Fradette. On manque de souffle quand on voit ça, on se demande si on est en train de virer fou et si on a tout inventé.»

Comme un rêve

Même après quelques jours, le couple ne réalise toujours pas la chance qu'il a.

«Pour vrai, c'est incompréhensible même encore aujourd'hui, indique la gagnante. Je me demande encore si c'est vrai ou si je suis en train de rêver.»

Son conjoint, Michael Lapointe, travaillait en forêt à plus sept heures de route de chez lui lorsqu'elle lui a appris l'heureuse nouvelle. «Je ne la croyais pas, assure M. Lapointe. Je lui disais d'arrêter de niaiser.»

Leur priorité est d'investir dans l'avenir de leurs trois garçons. Le couple qui est fiancé depuis sept ans réfléchit sérieusement à la possibilité de se marier.

Loto-Québec a remis 18 lots de plus d'un million de dollars au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des cinq dernières années, dont deux uniquement cette semaine.