Disparu déclaré mort: un événement difficile pour sa conjointe

Porté disparu depuis mai 2018 à Saguenay, Cédric Gouillart a officiellement été déclaré mort vendredi par la Cour, ce qui a été accueilli comme un grand soulagement par sa conjointe et ses deux enfants.

«C'est difficile d'accueillir un jugement comme celui-ci. C'est un événement triste, mais finalement, on doit être content de la décision», a noté sa veuve, Véronique Mercier

Cédric Gouillart, qui était le soutien financier familial, avait été signalé disparu en mai dernier dans le secteur Laterrière. Les recherches sur terre et sur l'eau n'avaient rien donné.

Le délai légal pour reconnaître un décès après une disparition est de 7 ans, sauf si la Cour détermine des faits graves et concordants qui concluent logiquement au décès.«Dans ce cas-ci, monsieur Gouillart avait désactivé son cellulaire et toutes ses cartes bancaires. Il avait laissé tous ses effets personnels à la maison, ce qui ne laissait pas planer de doute sur ses intentions», a expliqué l'avocat de Mme Mercier, Me David-Alexandre Aubé.

La veuve admet que la dernière année a été pénible financièrement. Elle ne pouvait légalement vendre les biens de son conjoint, comme ses autos, par exemple.«On vivait au jour le jour. Demain ne faisait pas partie de notre vocabulaire. On avait beaucoup de négatif autour de nous», a-t-elle raconté.

Mme Mercier reconnaît qu'il lui faudra quelques jours avant de définir un plan de match. À très court terme, la Française d'origine veut s'offrir un voyage dans sa terre natale. À plus long terme, elle veut militer pour éviter à d'autres personnes de revivre les mêmes tracasseries administratives.«Il y a des choses à changer dans la loi», a-t-elle affirmé.