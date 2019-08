Gilles Valiquette se souvient de son Woodstock

«Non seulement j’y étais, mais je m’en souviens, (...) on était 17, on a loué un camion Ryder jaune et on s’est installé là-dedans avec nos sacs de couchage».

Il y a 50 ans, l’auteur-compositeur-interprète Gilles Valiquette se réveillait à Woodstock pour assister à un festival qui a changé la face de la musique rock.

Événement culte pour toute une génération, Woodstock a vu affluer, du 15 au 18 août 1969, près de 500 000 personnes.

Janis Joplin, The Who, Jimi Hendrix, CCR, Santana, Jefferson Airplane et de nombreux autres artistes se sont produits devant une foule jeune, qui, malgré des pluies torrentielles, ont fait la fête, consommé de la drogue et fait l'amour dans une atmosphère de liberté et d'insouciance.

«Langage commun»

À Woodstock, Gilles Valiquette se souvient d’avoir eu le sentiment d’appartenir à un groupe fort.

«Quand on est arrivés à Woodstock avec des centaines de milliers de personnes on a réalisé qu’on était pas tout seuls et que la musique avait une force d’attraction», se souvient celui à qui l'on doit le succès Je suis cool.

«Je crois qu’on avait trouvé là un langage commun, on a prouvé qu’on pouvait passer un week-end hors de l’ordinaire», ajoute-t-il.

