La foudre fait cinq morts sur une plage à Cuba

La foudre pendant un orage a fait cinq morts et un blessé jeudi après-midi sur une plage à l'ouest de Cuba, ont annoncé les autorités.

Les victimes sont deux adultes et trois enfants, tous de nationalité cubaine, qui se trouvaient sur la plage La Puntilla à Santa Cruz del Norte, dans la province de Mayabeque à 44 km à l'est de La Havane, où beaucoup d'autochtones passent leurs vacances. Un autre mineur a été blessé et se trouve à l'hôpital.

Les défunts ont été retrouvés au pied d'un pin sous lequel ils s'étaient abrités pendant l'orage et que la foudre aurait frappé, selon les déclarations du capitaine de police Manuel Olivares à la presse d'État.

«Les risques d'être frappé par la foudre sont particulièrement importants lorsque l'orage se prépare ou approche. Il faut sortir de l'eau, s'éloigner des arbres et des endroits où peuvent s'engouffrer les éclairs», a déclaré le météorologue Miguel Angel Hernández à la télévision cubaine.

Cuba est l'un des endroits les plus frappés par la foudre au monde, en raison de la forte activité électrique qu'elle enregistre pendant les tempêtes, selon les autorités.

Les orages s'abattent avec une force accrue sur l'ouest de l'île, dont La Havane, au cours de la saison des pluies de mai à octobre.