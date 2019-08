Le chef du Bloc québécois lance un ultimatum à un candidat controversé

Un candidat à l’investiture du Bloc québécois qui a été durant 21 ans chef du Parti communiste du Québec refuse de renier son passé politique, comme l’exige son chef Yves-François Blanchet.

Le chef du Bloc québécois a lancé vendredi un ultimatum à son candidat André Parizeau, ancien chef du Parti communiste du Québec et neveu de l’ancien premier ministre de la province Jacques Parizeau. S’il n’obtient pas de son candidat un désaveu total de son passé au sein de ce parti, M. Blanchet menace d’annuler sa candidature controversée.

«J’attends bien sûr de notre candidat à cette investiture, de façon complète et sans équivoque, qu’il y ait un désaveu total du programme du Parti communiste, parce que ça n’a rien à voir avec ce qu’on est», a confié M. Blanchet en exclusivité à TVA Nouvelles vendredi.

«Je ne tolérerai évidemment pas un programme concurrent au nôtre chez l’un de nos candidats, poursuit-il. Si je n’ai pas un désaveu à ma satisfaction, probablement que la candidature ne sera pas autorisée.»

Yves-François Blanchet craint notamment que des éléments du programme du Parti communiste du Québec, qui n'a pas été reconnu par le Directeur général des élections, viennent «contaminer» la campagne électorale du Bloc.

Or le principal intéressé n’a pas du tout l’intention d’accéder à la demande de son chef. M. Parizeau compare même la démarche d’Yves-François Blanchet à une «chasse aux sorcières».

«Ce qui se passe aujourd’hui ne devrait pas avoir lieu. Je ne veux pas me rendre complice de ça et on devrait y mettre fin tout de suite», a indiqué M. Parizeau, qui préfère ne pas commenter la possibilité de voir son chef refuser d’entériner sa candidature.

La cérémonie d’investiture du candidat bloquiste dans la circonscription d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, se tient samedi. M. Parizeau a été désigné candidat par acclamation puisque l’autre candidate pressentie, Anne Duceppe, n’a pas soumis de bulletin de candidature avant la date limite prévue.