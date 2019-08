Le NPD expulse son député Pierre Nantel

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a annoncé vendredi qu’il expulsait son député de Longueuil–Saint-Hubert, Pierre Nantel, en raison de son intérêt à se joindre à un autre parti.

Celui qui représente la circonscription de Longueuil–Saint-Hubert depuis 2011 n'avait pas exclu la possibilité de se joindre au Bloc québécois cet hiver.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, M. Nantel était cette fois en discussion pour se joindre au Parti vert en vue des prochaines élections.

«Compte tenu des informations confirmées selon lesquelles Pierre Nantel, candidat néo-démocrate de Longueuil–Saint-Hubert, est en pourparlers avec un autre parti pour se présenter sous leur bannière, il a été destitué comme candidat du NPD», a déclaré par communiqué la directrice nationale du parti, Melissa Bruno.

«Le NPD amorcera le processus de nomination d'une nouvelle candidature dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert afin que les gens de la circonscription puissent élire un·e député·e qui est de leur bord et qui fait passer leurs intérêts en premier.»

Dans une série de messages à saveur environnementale publiés vendredi sur Twitter, Pierre Nantel s'est qualifié d’«orphelin politique».

«Je me demande ce qu’on doit faire, en tant que Québécois... Quand on angoisse pour l’état de la planète? Quand on est souverainiste... mais que l’urgence climatique doit passer avant l’indépendance? Comme tant de Québécois, je suis un orphelin politique», a écrit le député sortant quelques minutes avant l'annonce de son expulsion du parti.

En destituant son candidat, le NPD l’empêche ainsi de se représenter sous la bannière orange cet automne.