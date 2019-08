«Menteur» atteint les 5 M$ de recettes

L'engouement pour la comédie québécoise Menteur ne se dément pas. Porté par Louis-José Houde et Antoine Bertrand, le long métrage a maintenant incité les cinéphiles de la province à dépenser plus de cinq millions $ pour le voir sur grand écran, révèle le distributeur Les Films Séville dans un communiqué émis vendredi.

C'est donc dire que l'oeuvre signée Émlie Gaudreault a atteint ce total en à peine plus d'un mois, elle qui a pris l'affiche dans des nombreuses salles obscures le 10 juillet. De plus, la comédie est encore projetée sur 60 écrans québécois et fait toujours bonne figure, elle qui a pris le troisième rang des films les plus courus le week-end dernier.

Menteur continue à récolter sa part du magot au box-office alors que les superproductions hollywoodiennes se relaient encore une fois cet été, comme en font foi les sorties des titres Le roi lion, Rapides et dangereux présentent Hobbs et Shaw ainsi que Dora et la cité d'or perdue.

Grâce à ses importants gains, Menteur s'approche de la somme récoltée par De père en flic 2, collaboration précédente entre Louis-José Houde et Émile Gaudreault. En 2017, la comédie d'action avait engrangé plus de 6,6 millions $.