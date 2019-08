Un pêcheur se fait voler sa prise par un requin-marteau!

Un pêcheur de la Floride qui ramenait un poisson est tombé face à face avec un imposant requin-marteau qui voulait lui voler sa prise. Il a filmé toute la scène!

Sur les images, on peut voir Rob Gorta qui essaie d’enlever l’hameçon d’un tarpon. Il était concentré et n’a donc jamais vu le squale approcher.

«J’allais enlever l’hameçon et tout d’un coup, le requin-marteau est arrivé et m’a arraché le poisson des mains. C’était un poisson de 180 livres et il me l’a pris alors imaginé la taille de ce requin», raconte Rob qui estime qu’il devait mesurer 14 pieds et peser 1300 livres.

Mais ce que le requin ne savait pas, c’est que le poisson était toujours accroché à la ligne. Le requin a donc dû attendre avant de finalement pouvoir récupérer son butin.

Sur la vidéo, on peut voir le requin qui tourne autour du bateau pendant que Rob enlève l’hameçon. Une fois le poisson relâché, le requin s’en empare.

«C’est une expérience incroyable, je ne l’oublierai jamais. J’ai été assez chanceux pour tout filmer avec ma GoPro», conclut Rob.